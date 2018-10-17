رئيس فولهام يسحب عرضه لشراء ملعب ويمبلي :

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه لن يتم بيع ستاد (ويمبلي)، بعدما سحب الملياردير الأمريكي الباكستاني الأصل، شهيد خان، عرضه لشراء الملعب العريق.

وقدم خان، الذي يمتلك نادي فولهام، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفريق جاكسونفيل جاغوارز، الذي يلعب بدوري كرة القدم الأمريكي، عرضا لشراء الملعب مقابل 600 مليون جنيه استرليني (788 مليون دولار).

وكان من المقرر أن يصوت اتحاد الكرة الإنجليزي على العرض، الأسبوع المقبل.

وقوبلت عملية البيع المقترحة لستاد إنجلترا الوطني بمعارضة شديدة من عدة جبهات، وبرر شهيد خان سحب عرضه بنقص الدعم الشعبي لإتمام العملية.

وصرح مارتن علين، الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة الإنجليزي ” شهيد خان أبلغنا اليوم بسحب عرضه لشراء الملعب. نحترم قراره تماما”.

أوضح غلين “السيد خان كان يعتقد أن عرضه لشراء ملعب ويمبلي سيوفر السيولة المالية للمساعدة في تحسين مرافق كرة القدم المجتمعية في إنجلترا، وسيلقى استحسانا من قبل جميع الأطراف المعنية بكرة القدم”.

وأضاف “في اجتماع أخير مع السيد خان، أكد لنا أنه بدون دعم أقوى من داخل اللعبة، فإنه سيتم النظر إلى عرضه بأنه أكثر إثارة للانقسام مما كان متوقعا، ليقرر في النهاية سحب اقتراحه”.

وأشار جلين “ملعب ويمبلي يعتبر درة الملاعب الإنجليزية ويحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم وسيستمر في الازدهار تحت ملكية اتحاد الكرة الإنجليزي”.