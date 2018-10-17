فلسفة بلماضي حرمت الخضر من بطاقة التأهل

حرم الناخب الوطني جمال بلماضي المنتخب الوطني من العودة بتأشيرة التأهل رسيما من ملعب الصداقة بالعاصمة كوتونو نهار أمس بسبب فلسفته غير المفهومة على الإطلاق، فبالرغم من أن منافس الخضر لم يظهر بتلك القوة والشجاعة التي لعب بها لقاء الجولة الثالثة هنا بملعب مصطفى تشاكر، إلا أنه تمكن من الفوز على الخضر بأريحية كبيرة بل من دون خطورة تذكر من قبل مهاجمي المنتخب الوطني الجزائري في لقاء عشية أمس.

بلماضي قام بـ5 تغييرات كاملة في لقاء رسمي..!

من بين العوامل التي كانت وراء الخسارة المرة التي تجرعها الخضر في لقاء أمس أمام منتخب البنين، هي إقدام الناخب الوطني جمال بلماضي على إجراء 5 تغييرات كاملة مقارنة بالمباراة الأولى، وهو العدد الذي يعتبر كبيرا جدا، خاصة وأن المباراة تصفوية ورسمية، كان ربما على الناخب الوطني الاكتفاء بتغيير واحد أو اثنين للحفاظ على التركيبة الأساسية للفريق مع بعض اللمسات فقط، لكن المجازفة بخمسة عناصر كاملة أي نصف التعداد في مباراة ليست بالودّية يبدو أمرا مبالغا فيه كثيرا.

الاعتماد على الكرات الطويلة أمام لاعبين بتلك البنية المورفولوجية لم يفلح

بالإضافة إلى الثورة الكبيرة التي أحدثها الناخب الوطني جمال بلماضي في مباراة أمس، فإن حتى الطريقة المنتهجة لمدرب الدحيل السابق لم تكن مدروسة بالشكل اللازم، بل لم تنجح ولم تأت أكلها، فالاعتماد على الكرات الطويلة من الدفاع إلى الهجوم أمام لاعبين بتلك البنية المورفولوجية لم يكن مجديا طيلة أطوار الشوط الأول ما يؤكد بأن مدرب الخضر قد تعمد هذه الطريقة، وهو الذي دخل المباراة بخسارة لاعبيه لمعركة وسط ميدان بسبب الخيارات الفنية، التي لم يكن معظمها في محله للناخب الوطني.

الخضر خسروا معركة الوسط طيلة المباراة

دائما ومن خلال الطريقة التي انتهجها الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي، فإن اعتماده على الثنائي قديورة وبن طالب يتقدمهم براهيمي تسبب في خسارة عناصر الخضر لمعركة وسط الملعب طيلة اللقاء، خاصة وأن الثلاثي المذكور لم ينتبه له المدرب وتركه يواصل المقابلة منذ انطلاقتها إلى غاية إعلان الحكم عن نهايتها، ولم يتمكن اللاعبون من السيطرة على وسط الملعب حتى وهم متفوقون عدديا منذ الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء بعد خروج المهاجم سيسينيو بالبطاقة الحمراء.

م-دحوي

مرتبط