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ماضي فيدال يطارده في إسبانيا :

17 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 192 زيارة

فرضت محكمة ألمانية غرامة مالية قيمتها 800 ألف يورو على أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن محكمة في ميونخ فرضت غرامة قيمتها 800 ألف يورو على فيدال، بسبب مشاجرة حدثت في المدينة الألمانية في 16 سبتمبر 2017، في أحد النوادي الليلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فيدال تقدم بالتماس للمحكمة، بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيًا، وتم تغريم شقيقه ساندرينو 20 ألف يورو، ووالد زوجته 41 ألف يورو.

وحدثت المشاجرة عقب مباراة بايرن ميونخ وماينز، التي فاز بها البافاري برباعية، حيث قام فيدال بضرب شخصا بزجاجة على رأسه، بعد إثارة مشادة، كما أنه قام بالاعتداء على الأمن.

ورحل فيدال عن صفوف البافاري في الصيف الماضي، وانضم إلى برشلونة بعقد يمتد إلى 3 سنوات.

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