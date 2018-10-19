إدارة بورتو تبحث حلا وسطا مع براهيمي للتجديد مقابل الرحيل

كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية الشهيرة، أن إدارة بورتو البرتغالي تسعى جاهدة في هذه الأيام لبعث مفاوضات التجديد مع اللاعب الجزائري ياسين براهيمي، التقارير البرتغالية، قالت أن إدارة النادي باتت في موقف ضعف كبير لذلك قد تقدم بعض التنازلات وتقترح حلا وسطا على الجزائري، حيث ستقترح عليه التجديد بشروطها مقابل تسريحه في نهاية الموسم، إدارة بورتو ستقوم بمنح براهيمي الراتب الذي تقدمه هي من دون زيادات مع ضمانات بتسريحه نهاية الموسم، وهذا من أجل أن تستفيد بشكل كبير لأن رحيله في جانفي سيكون بمبلغ زهيد أما رحيله نهاية الموسم فسيكون مجانا، هذت ويحظى براهيمي باهتمام كبير من عدة أندية، حيث اتسعت دائرة الأندية الراغبة في ضمه لتزيد عن عشرة.

إدارة بورتو مهدّدة بتسديد 6.5 مليون أورو لشركة دويان

خسارة بورتو لن تتوقف على رحيل براهيمي نهاية الموسم بالمجان بل أيضا على تسديد ستة ملايين ونصف لشركة دويان المالك لنصف بطاقة اللاعب ( نفس قيمة نصف البطاقة عند شراء براهيمي قبل أربعة مواسم )، شركة دويان كان قد عملت على بيع براهيمي في عديد المناسبات سابقا، لكن إدارة بورتو تعنتت ورفضت البيع بحجة أن القيمة المالية منخفضة، ما جعلها تتحمل مسؤولية عدم بيع اللاعب وتتحمّل الخسارة كاملة، هذا وكان نادي إيفرتون قد اتفق مع إدارة بورتو وشركة دويان قبل موسمين على شراء عقد براهيمي بـ 41.5 مليون أورو، لكن إدارة بورتو أفسدت العملية بحجة أن المبلغ منخفض جدا.

براهيمي قد يوافق تجنبا لانتقام إدارة ناديه

ورغم أن ضمانات نادي بورتو لن تكون أبدا مؤكدة، إلا أن براهيمي قد يوافق على هذا المقترح تجنبا للتصعيد مع إدارة ناديه والذي قد يترتب عليه الانتقام في وقت لاحق، تاريخ إدارة بورتو وتعاملها بهذه الطريقة ليس جديدا ومع براهيمي أيضا، فقبل موسم من الآن وفي الصيف قبل الماضي عرضه النادي للبيع وكان المدرب وقتها نونو أسبريتو سانتو، هذا الأخير ضغط على براهيمي لأجل الرحيل وبعد أن رفض انتقم منه بطريقة جد سيئة، حيث أبعده عن نصف الموسم الأول بشكل كامل ولولا سوء النتائج لما تمت إعادته مبدئيا ليعاد بعدها بشكل نهائي وضمن مكانه الأساسي مع تعيين المدرب الحالي سيرجيو كونسيساو.

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