المنتخب الغامبي يرفع احترازات على نظيره الطوغولي بسبب مشاركة أولوفادي :

كشف موقع فوتبول 365 أن المنتخب الغامبي قد قام برفع احترازات ضد المنتخب الطوغولي بعد المُباراة التي جمعت الطرفين نهاية الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز الطوغو بهدف دون مقابل، حيث كشف الموقع أن الاحترازات جاءت بعد إشراك الضيوف للاعب “جيمس أولوفادي” الذي يُعتبر من جنسية نيجيرية وينشط في البطولة الكاميرونية، حيث أضاف نفس الموقع على حسب ما أصدره الاتحاد الغامبي، أن الاتحادية الطوغولية لم تحترم الشروط الخاصة لتغيير الجنسية الرياضية للاعب ما يجعل مُشاركته غير قانونية.

الاحترازات ستصب في مصلحة الخضر

في حال ما إذا تم فعلا قبول احترازات الاتحادية الغامبية لكرة القدم ضد نظيرتها الطوغولية، من طرف هيئة “الكاف” طبعا، فإن ذلك سيخدم بصفة مباشرة مصلحة المنتخب الوطني الجزائري الذي سيحتاج لفوز واحد في الجولتين القادمتين لضمان التأهل بشكل نهائي ورسمي لكأس إفريقيا 2019 المزمع إجراؤها بالكاميرون.

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