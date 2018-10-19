المنتخب الوطني قد يتسبب في غياب فيغولي عن لقاء فريقه في الدوري :

كشفت تقارير تركية يوم أمس، أن مدرب نادي غلطة ساراي فاتيح تيريم قد يبعد لاعبه الجزائري سفيان فيغولي عن التشكيلة الأساسية للقاء اليوم في الدوري ضد نادي بورصا سبور، موقع غول بنسخته التركية، قال أن فيغولي التحق بتدريبات فريقه أمسية الأربعاء فقط ولم يشارك سوى في حصة تدريبية وحيدة وهي حصة يوم أمس الخميس، ما يعني أنه مرهق وغير جاهز، ذات الموقع قال أن فيغولي كان آخر الملتحقين بتدريبات فريقه بعد تأخر لقاء المنتخب الوطني الذي جرى عشية الثلاثاء فيما عاد لاعبون مثل رودريغيز وموسيليرا في وقت أبكر، ومن دون شك، فإن غياب فيغولي عن لقاء اليوم ضد بورصا سبور إن حدث سيكون بسبب المنتخب الوطني بعد أن أمل اللاعب أن يساعده أداؤه مع الخضر على العودة للتشكيل الأساسي.

المدرب مقتنع به وغيابه فقط سيكون بسبب الإرهاق

الإعلام التركي تحدث عن غياب فيغولي الشبه أكيد عن لقاء اليوم وأجمع على أنه سيكون بسبب الإرهاق وفقط، فيغولي عاد لتشكيلة ناديه ومشاكله السابقة مع المدرب باتت من الماضي، فالتقني التركي فاتيح تيريم مقتنع بأداء فيغولي ويكون قد زاد اقتناعا بعد ما قدمه في لقاءي البينين الأخيرين، لكن وللأسف فإن توقيت لقاء بورصا سبور أتى مبكرا جدا، في الأخير نشير على أن غلطة سراي سيعاني من غياب سبعة لاعبين بسبب الإصابات ما يعني أن الاستنجاد بلاعب الخضر كأساسي سهرة اليوم يبقى جد وراد ولو أن فرصه ضئيلة.

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