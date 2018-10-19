باريس سان جيرمان يضع غريزمان كبديل لنيمار :

أصبح النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، أبرز المرشحين لخلافة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في صفوف باري سان جيرمان، في حال رحيل الأخير .

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أنه بعد التقارير التي كشفت عن رغبة نيمار في الرحيل المحتمل عن نادي العاصمة الفرنسية، جعل البياسجي يحدد العديد من البدائل لخلافته وعلى رأسها غريزمان.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان على استعداد لدفع 150 مليون يورو من أجل التعاقد مع غريزمان الذي يعد المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري، وهو ما يجعل النادي مستعداً لبيع نيمار لكن بقيمة مالية لا تقل عن 200 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية مؤخراً، قد أكدت على رغبة نيمار فى الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية بعد موسم ونصف قضاها فى الدوري الفرنسي، وقد تكون الوجهة المقبلة نحو برشلونة من جديد أو الإنضمام إلى غريمه التقليدى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أنّ نيمار لن يرحل بأقل من 200 مليون يورو وبناء عليه فلن يكون مبلغ 150 مليون كبيرًا بالنسبة لسان جيرمان.

نيمار يمتلك بندًا في عقده يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل مقابل 220 مليون يورو ثم الصيف التالي مقابل 200 مليون يورو.