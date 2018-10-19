بلماضي يعد بإنهاء “السوسيال” داخل كتيبة الخضر :

توعد الرجل الأول على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بإنهاء كل أنواع وأشكال “السوسيال” داخل كتيبة الخضر، وذلك بعدما وقف على العديد من النقائص في التركيبة البشرية “للأفناك”، الذين ظهر العديد منهم بعيدا عن المستوى الحقيقي لأي لاعب يحمل ويدافع عن الألوان الوطنية، فمباراة البينين الماضية خارج القواعد، جعلت مدرب نادي الدحيل القطري السابق يقف على بعض أشكال “السوسيال” في الفريق الوطني من خلال تواجد بعض الأسماء التي لم يكن يعتقد من قبل بأنها عبء على الخضر ولا تقدم أية إضافة للمنتخب الجزائري.

الناخب الحالي انتقد سابقيه من المدربين

هذا وقد انتقد الناخب الوطني الحالي جمال بلماضي أسلافه على رأس العارضة الفنية لـ”الخضر”، وذلك بسبب السياسة التي لمح على إنها ” بريكولاج”، من خلال جمع كل من هب ودب للمنتخب الأول من دون معطيات فنية ومؤهلات ضرورية لحمل الألوان الوطنية، مؤكدا بأنه سيُغير الأمور بشكل جذري في المُستقبل القريب، وهذا طبعا من أجل النهوض بمنتخب قوي ومتماسك دفاعيا وهجوميا طبعا.

طبق سياسة جديدة بين اللاعبين ومحرز أول الضحايا

من أجل إعادة الروح داخل المجموعة وبعث روح المنافسة أيضا، كان الناخب الوطني جمال بلماضي قد اتخذ موقف وضع نجم الخضر رياض محرز في دكة البدلاء خلال مباراة الجولة الماضية أمام البينين، وهي رسالة واضحة بأن الناخب الوطني لا يعترف بقاموس النجوم من جهة وأيضا، من أجل أن يمنح الثقة لبقية زملائه الذين لم يكونوا يشاركون في لقاءات الخضر من قبل، مؤكدا لهم بهذه الخطوة أن الباب مفتوح أمام أي لاعب يبرز إمكاناته وأحقيته بالمشاركة الأساسية.

بلماضي: “لا أعترف بلغة النجوم، وكنا نعرف التشكيلة الأساسية قبل المباريات”

من خلال تصريحاته الأخيرة، لمح المدرب الوطني جمال بلماضي بأن سياسة النجوم لا وجود لها في قاموسه، كما أن بعض اللاعبين مهما كان مستواهم فمكانتهم الأساسية لا نقاش فيها، حين صرح ملمحا يقول: “سابقا كُنا نعرف التشكيلة الأساسية حتى قبل موعد المُباريات والبقية تأتي لتسخين كرسي البدلاء، أعتقد بأن هذه السياسة أثرت كثيرا على روح المنافسة داخل المنتخب الوطني، وجعلت بعض العناصر ضامنة لمكانتها مهما كان مستواها مع أنديتها في تلك الفترة التي تستدعى فيها للمنتخب الوطني”.

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