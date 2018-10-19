بن سبعيني في تشكيلة “الفيفا” لهذا الأسبوع

أعلن الحساب الرسمي للعبة “فيفا” عن أهم اللاعبين الذين تألقوا في الأسبوع المقضي وهو أسبوع اللقاءات الدولية، الجزائر كانت ممثلة بلاعب وهو رامي بن سبعيني، الجزائري اختير في التشكيلة البديلة وهذا بفضل مستواه وخاصة هدفه في مرمى البينين في اللقاء الأول، لكن ومن دون شك، فإن عدم تألق مدافعين كثر في الأيام الأخيرة هو ما دعا لاختيار بن سبعيني لأن أداء الجزائري في لقاء العودة كان سيئا وإلى جانب غزال كان بن سبعيني من بين أسوأ اللاعبين حتى أنه كان سببا مباشرا في خسارة المنتخب الوطني للنقاط الثلاث، هذا وعاد بن سبعيني لتدريبات فريقه ران وشرع في التحضير للقاءات المقبلة والتحضير معها للقاء الخضر الهام جدا في شهر نوفمبر ضد منتخب الطوغو.

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