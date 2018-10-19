خليفة لوبيتيغي في ريال مدريد يحدد قائمة المطرودين :

أكدت تقارير صحفية إسبانية متعددة أن المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي سيكون بديل جولين لوبيتيغي -مدرب ريال مدريد الحالي- إذا أخفق الأخير في مباراة الكلاسيكو، أو لم يجلب كأس العالم للأندية إلى النادي الملكي.

ويعاني ريال مدريد تردي النتائج في الأسابيع الأخيرة، فقد فشل في تسجيل أي هدف ولم يحقق أي انتصار في المواجهات الأربع الأخيرة، ما يعني أن خليفة زين الدين زيدان مهدد بالإقالة بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المسؤولية.

تقول بعض التقارير إن كونتي (مدرب تشيلسي وجوفنتوس ومنتخب إيطاليا سابقا) المعروف بقوة الشخصية والانضباط، أعد قائمة طلبات، وأخرى للضحايا، وأنه سيتمسك بتنفيذها إذا أصبح مدربا لريال مدريد.

قائمة الذين سيطلب كونتي بيعهم تضم أسماء رنانة ولها وزنها جماهيريا وفي غرف تغيير الملابس.. إليكم القائمة كاملة بحسب ما تتداوله الصحافة الإسبانية:

كريم بنزيمة

لوكاس فاسكويز

كيلور نافاس

فاييخو

ماركوس لورينتي

فيدريكو فالفيردي

لكن الشيء المثير للاهتمام أكثر هو قائمة المطلوبين، وعلى رأسهم بول بوغبا الذي لا يعيش أوقاتا سعيدة مع جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد بينما كان قد تألق بشكل واضح تحت قيادة كونتي في يوفنتوس.

وإليكم القائمة:

بول بوغبا

العقبة الوحيدة لإتمام هذه الصفقة أن سعره لن يقل عن 100 مليون يورو على الأرجح.

ماركو ألونسو



ظهير تشيلسي، الذي حوَّله كونتي من لاعب متوسط أو أقل، إلى نجم من الطراز الأول، ويعتقد المدرب الإيطالي أنه سيعطيه ضمانات أكثر من مارسيلو وخاصة في النواحي الدفاعية.

أندرياس كريستنسن

يبلغ المدافع الدنماركي 22 عاما فقط، وهو أحد اكتشافات كونتي مع البلوز، بينما هُمش بشكل واضح مع ماوريسيو ساري.

يرغب كونتي في التعاقد معه ليشعل التنافس مع ناتشو وفاران وراموس.

هاري كين



مهاجم توتنهام أحد أبرز الأسماء المتكررة على جدول أعمال الميرينغي، وهو لاعب يناسب طلبات كونتي أيضا لكن تكلفته ستكون باهظة للغاية.