دي بروين يعود لحسابات غوارديولا :

قال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن لاعبه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، جاهز للمشاركة مع الفريق يوم غدٍ السبت في مباراته أمام بيرنلي.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة “مانشستر إيفننغ نيوز” الإنجليزية: “لا أعرف ما إذا كان قادرًا على المشاركة في 90 دقيقة، لكنه في الأسبوعين الماضيين تدرب بشكل جيد للغاية ولا يعاني من أي ألم، وهو مستعد للعودة مع الفريق مرة أخرى”.

وتعرض دي بروين لإصابة في تدريبات مانشستر سيتي في شهر أوت الماضي، ولم يشارك مع الفريق منذ ذلك الحين، وكانت التوقعات تشير لعودته الشهر القادم أمام مانشستر يونايتد في الديربي.

وأضاف غوارديولا: “إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، كل لاعب كان بعيد عن اللعب وعاد لنا يجعلنا أقوى، لا يوجد شك في مدى أهمية دي بروين للفريق”.

واختتم :”إلكاي ليس لائقًا للعب، سيغيب لمدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع لا أعرف بالضبط، فابيان ديلف تدرب معنا بشكل طبيعي”.