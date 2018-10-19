رئيس نيس يحث عطال على العمل ليصبح نجما كبيرا

وضع الحساب الرسمي لنادي نيس على تويتر حوارا جانبيا كان قد جمع رئيس النادي “بيار ريفار” بلاعبه الجزائري يوسف عطال، ريفار ظهر وهو يشجع عطال ويؤكد له أنه سيصبح نجما كبيرا في المستقبل، وقال” إذا بقيت جادا وإذا عملت بشكل مكثف فإنك بالتأكيد ستصبح نجما كبيرا، عليك فقط أن تعمل وتعمل بقوة”، ويأتي دعم وإشادة الرئيس لتؤكد المكانة التي وصل إليها الجزائري، حيث يوصف في فرنسا بأنه نجم بداية الموسم وربما يكون مفاجأة الموسم عند نهايته، حيث قدم مستويات هائلة في كل اللقاءات التي شارك فيها أساسيا كان أم بديلا كما أنه يصنف حاليا أحسن مراوغ ومن أحسن الأظهرة في الليغ 1.

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