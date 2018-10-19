زطشي: “خسارة المنتخب في البينين ليست نهاية العالم وسنعود بالتأهل من الطوغو”

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، بأن خسارة الخضر في ملعب الصداقة بالبينين نهاية الأسبوع الماضي على يد أصحاب الأرض في اللقاء الذي انتهى على نتيجة هدف دون رد، ليس نهاية العالم حين أكد ذلك خلال الندوة الصحفية التي نشطها ظهيرة أمس الخميس بفندق سطيف على هامش اجتماعه بأعضاء الجمعية العامة لمنطقة الشرق، قائلا:”هذه ليس نهاية العالم، مصيرنا بين أيدينا، لدينا مباراتان وسنحضر بشكل جيد لخرجة الطوغو، أين سنسعى للعودة بتأشيرة التأهل ولن ننتظر إلى غاية مباراة الجولة الأخيرة بالجزائر أمام المنتخب الغامبي”.

“كانت خيبة أمل بالنسبة لنا ولم نقدم مردودا جيّدا في الشوط الأول”

اعترف ضمنيا رئيس “الفاف” خير الدين زطشي بأن الهزيمة التي عاد بها المنتخب الجزائري من البينين كانت بمثابة خيبة أمل للمسؤولين وحتى اللاعبين والطاقم الفني، حين قال: “صراحة الهزيمة في البينين كانت بمثابة خيبة أمل بالنسبة لنا ولكل اللاعبين وحتى الطاقم الفني، فنحن لم نقدم مردودا جيدا خاصة في الشوط الأول وكنا خارج الإطار تماما طيلة الـ45 دقيقة الأولى من عمر المقابلة”.

زطشي: “الشعب يساند بلماضي لأنه الرجل المناسب في المكان المناسب”

عاد رئيس “الفاف” للتأكيد مجددا بأن الناخب الوطني الحالي جمال بلماضي يحبه كثيرا الشعب الجزائري، حيث أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن دعمه الكامل للناخب الوطني جمال بلماضي بالرغم من الهزيمة المسجلة مؤخرا أمام منتخب البينين، حين استرسل يقول: “الشعب الجزائري كله وراء بلماضي لأنه المدرب المناسب، ولأنه كان لاعبا ويملك ما يكفي من التجربة لتسيير المنتخب الوطني، بعد التربصين اللذين أشرف عليهما بلماضي على المنتخب الوطني تأكدت أنني عينت مدربا كفؤا في المنتخب الوطني، صراحة نحن عندنا الرجل المناسب على رأس العارضة الفنية وإن شاء المولى ستكون النتائج أفضل مستقبلا، وعلينا أن نسانده في المستقبل فقط”.

“سنواجه قطر والصين بالمنتخب المحلي”

واصل الرجل الأول على رأس هرم كرة القدم الجزائرية تصريحاته خلال الندوة الصحفية التي نشطها بولاية سطيف نهار أمس الخميس متحدثا حول المنتخب الوطني الأول والمحلي يقول: “هناك تربص أول للمنتخب المحلي شهر ديسمبر القادم، الأكيد بأنه سيشرف عليه المدرب الوطني جمال بلماضي وطاقمه الفني والطبي طبعا، ستكون هناك مقابلة أو اثنتين وديتين ضد المنتخب الصيني ثم القطري قبل نهاية التربص”.

“بلماضي طلب الإشراف على المنتخب المحلي لتأكده بأنه خزان للمنتخب الأول”

برر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم زطشي طلب الناخب الوطني بلماضي بالإشراف على المنتخب المحلي بأن ذلك جاء بعد تأكد مدرب نادي الدحيل القطري السابق بأن اللاعب المحلي هو الخزان الأول للمنتخب الوطني حين صرح رئيس الفاف في هذا الخصوص يقول: “سنحضر بطبيعة الحال “للشان” بداية من شهر ديسمبر، وبلماضي هو من طلب الإشراف على المنتخب المحلي، وذلك حتى يكون قريبا أكثر من اللاعبين الذين ينشطون في البطولة الجزائرية والذين هو على يقين بأنهم الخزان الحقيقي للمنتخب الوطني الأول”.

زطشي :”لهذه الأسباب اخترنا تلمسان لبناء أول مركز تكوين”

أكد رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، أنه سعيد جدا بتواجده بمدينة سطيف للالتقاء بأعضاء الجمعية العامة من منطقة الشرق والجنوب الشرقي الجزائري، حيث أكد بأن هذا الاجتماع الغرض منه هو شرح برنامج المراكز المختصة بالجانب التكويني حيث قال في هذا الشأن: “هذا الاجتماع الغرض منه، شرح برنامج المراكز الفيدرالية والمُختصة بالتكوين، ولهذا أردنا أن نمنحكم أكبر قدر ممكن من المعلومات، وطبعا مشاركتكم برنامجنا ومقترحاتنا للنهوض بكرة القدم الجزائرية، أعلم بأننا جميعا هنا في خدمة الكرة وكلنا نضحي ولا زلنا نضحي للارتقاء بمستوى أنديتنا ومنتخبنا الوطني لتشريف الألوان الوطنية داخل وخارج التراب الجزائري”.

“والي تلمسان هو من شجعنا على الاستثمار بهذه المنطقة”

عن اختيار الفاف لمدينة تلمسان من أجل إنشاء أول مشروع لمركز تكويني بالجزائري، أكد خير الدين زطشي بأن هذه المبادرة كانت من قبل الرجل الأول على رأس الهيئة التنفيذية لولاية تلمسان، حين صرح يقول: “لقد اخترنا مدينة تلمسان من اجل إقامة أول مشروع لإنجاز مركز تكويني بالجزائر، لأن الوالي منحنا قطعة أرض كبيرة في منطقة إستراتيجية، وهو ما شجعنا أكثر على الاستثمار في هذه المدينة الجميلة والمشروع سيرى النور قريبا إن شاء الله، لأن هناك مكتب دراسات قام بتحديد كل ما نحتاجه من جميع النواحي المادية واللوجستيكية، من أجل الوصول لغايتنا

“كل الأمور الخاصة بالمراكز التكوينية متوقفة على مصادقة أعضاء الجمعية العامة”

حتى يضع الجميع أمام أمر الواقع، فقد أرجع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مستقبل المراكز التكوينية في الجزائر لأعضاء الجمعية العامة من اجل الفصل في هذه الفكرة حين قال: ” كل شيء متوقف على موقف أعضاء الجمعية العامة من خلال مصادقتهم على إقامة هذه المشاريع التي تصب في مصلحة كرة القدم الجزائرية أو رفضها، فهؤلاء الأعضاء لهم كامل الصلاحية في ذلك ونحن ما علينا سوى القيام بالمقترحات التي نراها تخدم مصلحة كرة القدم وتساعدنا على النهوض بها”.

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