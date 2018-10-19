ساري يضع إيكاردي كخليفة لموراتا :

اعتمد ماوريسيو ساري مدرب ناي تشيلسي في بداية الموسم على المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا بشكل أساسي، قبل أن يبدأ مع الوقت في إبعاده عن التشكيل الأساسي للفريق ويصبح لاعبًا بديلًا لأوليفييه جيرو، الأمر الذي جعل ساري يبدأ في فقدان الثقة في مهاجمه ويبحث عن خيار آخر في مركز المهاجم.

وأبدى نادي تشيلسي رغبته القوية في الحصول على خدمات لاعب فريق إنتر ميلان “ماورو إيكاردي” في موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

ولم يتوصل المهاجم الأرجنتيني إلى اتفاق مع إدارة الإنتر، حتى الآن، بشأن تجديد تعاقده.

وذكرت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن المدرب “ماوريسيو ساري” فقد صبره من تذبذب مستوى اللاعب “ألفارو موراتا” ويبحث عن تعزيزات جديدة مطلع العام القادم.

وأفادت أن مدرب نابولي السابق يعرف “إيكاردي” جيدًا عندما كان في الدوري الإيطالي، ومن ثم يتمنى نقله إلى ستامفورد بريدج.

وأشارت إلى أن البلوز يدركون جيدًا مدى صعوبة حسم تلك الصفقة حيث أن “إيكاردي” جزءًا أساسيًا من إنتر ميلان، وقد تصل سعر صفقته إلى 102 مليون يورو.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن تشيلسي وضع بديل آخر لـ”إيكاردي” وهو لاعب فريق ميلان “باتريك كوتروني” والذي يُعد واحدًا من المواهب الصاعدة في إيطاليا.

ولكن هناك مشكلة تتمثل في أن “كوتروني” وقع عقدًا جديدًا في سان سيرو هذا الأسبوع، ومن ثم فإن إدارة الروسونيري لن توافق بسهولة على رحيله في شهر جانفي المرتقب.

وفي الأيام الأخيرة دخل الموهبة البولندية بياتيك نجم نادي جنوى وهداف الدوري الإيطالي في الوقت الحالي، حيث أصبح مطمعًا للعديد من كبار الأندية الأوروبية بسبب مستواه الرائع الذي قدمه مطلع الموسم الحالي.

يذكر أن تشيلسي لم يتعاقد مع أي مهاجم خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث أراد المدرب ساري التعاقد مع النجم الأرجنتيني غونزالو هيجوايين بعدما أبدى جوفنتوس الرغبة في بيعه، ولكن إدارة البلوز لم تفضل هذا الخيار.