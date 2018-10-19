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سعدي يخضع لعملية جراحية يوم الإثنين وإدارة ستراسبورغ تسعى للتخلص منه

19 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, غير مصنف, ملاعب العالم 189 زيارة

كشفت تقارير فرنسية يوم أمس، أن لاعب الخضر ونادي ستراسبورغ إدريس سعدي سيخضع للجراحة من أجل التخلص من الإصابة التي عانى منها قبل يومين في لقاء تطبيقي بتدريبات الفريق، وحدد الطاقم الطبي للنادي يوم الإثنين لإجراء هذه العملية على أن يعلن بعد نهايتها عن مدة غيابه، وكان سعدي قد أصيب في أوتار الركبة وهي إصابة خطيرة ستبعده على الأقل لشهر أو شهرين (ما يعني غيابه حتى بداية مرحلة العودة ربما باحتساب مرحلة التأهيل )، وهو العائد من الإصابة والذي كان يبحث عن مكان له في تشكيلة فريقه .
إدارة ستراسبورغ تبحث عن إمكانية بيعه في أقرب فرصة
الحديث عن بحث إدريس سعدي عنه مكان له في فريقه ستراسبورغ قد يصبح أمرا مستحيلا، حيث كشفت تقارير يوم أمس الخميس أن إدارة النادي تبحث سبل التخلص من لاعب كورتري السابق وفسخ عقده، اللاعب الجزائري مطالب بالبحث عن ناد جديد يلعب له في الميركاتو الشتوي المقبل، وهو أمر سيكون صعبا جدا للاعب لم يشارك أساسيا طيلة ستة أشهر الأخيرة، إدارة ستراسبورغ ترى أن إبقاء سعدي لن يكون في صالح النادي الذي يرغب في الاستفادة من مركزه بضم لاعب مميز في الهجوم، هذا وكان سعدي قريبا من الرحيل في الصيف الماضي حتى أن نادي طرابزون سبور عبر عن رغبة كبيرة في ضمه لكن مرضه المفاجئ والذي استمر لقرابة الشهرين أفسد كل المخططات.

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