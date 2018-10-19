سليماني لم يلتحق بعد بالمجموعة ومشاركته في الجولة المقبلة معلقة :

كشفت صحيفة “فاناتيك” التركية يوم أمس، أن لاعب الخضر إسلام سليماني لم يلتحق بعد بتدريبات فريقه فينرباتشي، هذا وكان سليماني قد غاب عن لقاءي الخضر الأخيرين ضد البينين في تصفيات كأس إفريقيا للأمم بسبب تعرضه لإصابة خفيفة، لكن ورغم عودته للعمل على التعافى لم يتعاف بعد على الأقل لغاية يوم أمس، هذا ويعاني سليماني بحسب التشخيص الأولي قبل أسبوع من تمزق طفيف قيل وقتها أنه ليس بالتمزق الخطير.

اكتفى بحصة في قاعة تقوية العضلات

الصحافة التركية، قالت أن الحصة التدريبية التي خاضها الفريق يوم أمس عرفت غياب سليماني بشكل كامل، حيث تواجد الجزائري في قاعة تقوية العضلات طيلة الصبيحة، مدرب الفريق فيليب كوكو كان يأمل أن يلتحق سليماني ولو في الجزء الأخير من الحصة على أن يشارك اليوم بشكل كامل لكن وللأسف غاب.

خضع سهرة أمس لفحص معمق لتأكيد مشاركته أو غيابه عن لقاء سيفاس

دائما بحسب فاناتيك، فإن إسلام سليماني خضع سهرة أمس لفحص طبي من أجل البت في أمر عودته للتدريبات وبالتالي المشاركة في لقاء الغد، التقرير التركي قال أن مشاركة سليماني ستكون معلقة على تقرير يوم أمس، وفي حال منح اللاعب بوادر إيجابية فإن المدرب سيغامر بالمشاركة به لأنه يعول عليه كثيرا، ورغم أنه لم يسجل إلا نادرا ( هدف واحد في الدوري ) هذا الموسم، إلا أن المدرب مازال يثق ثقة كبيرة في الدولي الجزائري.

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