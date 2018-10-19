سيميوني ينسج خيوط الغموض حول مستقبله :

امتنع دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن توضيح ما إذا كان يرغب، في تمديد عقده مع “الروخيبلانكوس”، بعدما أبدى المدير التنفيذي للنادي، ميغل أنخل خيل، رغبته في استمرار “التشولو”.

وكان خيل قد تحدث مؤخرا، عن إمكانية تجديد عقد سيميوني، الذي ينتهي بنهاية موسم 2019-2020، وقال “بالتأكيد الأفضل للطرفين أن يتم تمديد العقد”.

وتعليقا على هذا، قال سيميوني اليوم في مؤتمر صحفي، عشية مواجهة فياريال بملعب “لا سيراميكا”، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني: “لم اتناول الغداء مع ميغل منذ فترة، لذا سنلتقي قريبا بالتأكيد، لكننا على تواصل، وعندما تكون هناك أنباء جديدة مهمة سأعلنها”.

وعما إذا كان يرغب في تمديد عقده، قال: “من الطبيعي أن يبدأ ميغل، بحكم مركزه، في التفكير في الأمر.. أما انا فعلي أن أفكر في فياريال”، في إشارة إلى مباراة الفريق غدا.

وعن فياريال، قال: “سوف نلتقي بفريق يتمتع بلاعبين جيدين للغاية، نتوقع مباراة معقدة، فقد عانينا في مواجهات فياريال السابقة، ولا سيما على أرضه، ولذا فهذا تحد جديد”.

وخسر الأتلتي آخر ثلاث مباريات له، بملعب “لا سيراميكا”، الذي لم يحقق الفوز به، منذ موسم 2014-2015، عندما انتصر بهدف نظيف.

وعاد سيميوني ليثني على مهاجم الفريق، الفرنسي أنطوان غريزمان، حيث أكد أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية.

وتابع: “أقولها مرة أخرى.. أعتقد أن غريزمان بالتأكيد، كان الأفضل في الموسم الماضي”، مبرزا فوزه مع أتلتيكو بالدوري الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي، وتتويجه مع منتخب فرنسا بمونديال 2018.

ومن ناحية أخرى، أشار سيميوني إلى أن النقد أو المديح، الذي يتلقاه المدربون، ينبع من النتائج التي يحققونها، وقال: “نحن نعيش من النتائج ونحتاجها.. وعندما لا تظهر نتائج تظهر انتقادات”.