MANCHESTER, ENGLAND - MAY 27: Diego Maradona in action for the Rest of the World as part of the Soccer Aid football match, which sees an England team (captained by Robbie Williams) take on the Rest of World team (captained by Gorden Ramsay) in aid of UNICEF, at the Old Trafford football ground on May 27, 2006 in Manchester, England. Teams are managed by Terry Venables (England) and Ruud Gullit. (Photo by Matthew Lewis/Getty Images)

طبيب مارادونا يكشف عن تدهور حالته الصحية : شاركها Facebook

Twitter

Google +

LinkedIn كشف جيرمان أوتشوا، طبيب الأسطورة الأرجنتينية، دييغو مارادونا، تفاصيل حالته الصحية، اليوم الجمعة. وجاء ذلك بعد انتشار الفيديو، الذي ظهر فيه أن مارادونا، لا يستطيع السير بطريقة طبيعية، أثناء تدريبات فريق دورادوس دي سينالوا، الذي يتولى تدريبه بدوري الدرجة الثانية المكسيكي. وقال أوتشوا، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أنا أعرف دييغو جيدا، لأنني أجريت له عملية جراحية في ركبته اليسرى، عام 2004”. وتابع: “مارادونا لديه انفصال عظمي حاد في ركبتيه، ولم يعد لديه غضروف، عظام الفخذ والساق والشظية أصبحت تحتك ببعضها البعض، وهذه مشكلة خطيرة، وتتسبب في الكثير من الآلام والالتهابات وصعوبة الحركة”. وأضاف: “الحل هو وضع الأطراف الصناعية لركبتيه، على المدى القصير أو المتوسط.. يجب أن يتم استبدال المفاصل بعملية جراحية”. وأكمل: “الحل المؤقت في الوقت الحالي، هو سد العصب الذي ينقل أحاسيس الألم إلى الدماغ، لكن ذلك ليس حلا نهائيا، لأنه يقضي على الألم لفترة من الوقت فقط”. واختتم أوتشوا، بقوله: “نحن نتحدث دائما، وهو يعلم ما يجب عليه فعله، بتفادي الركض والقفز، لا يمكن أن نقول إن مارادونا لن يتمكن من المشي، هو لن يصل لتلك المرحلة، لأن التكنولوجيا تسمح بحل المشكلة.. لكن الحل الأكثر ذكاءً وحكمة، هو دخول غرفة العمليات”. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)

مرتبط