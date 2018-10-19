طبيب مارادونا يكشف عن تدهور حالته الصحية :

كشف جيرمان أوتشوا، طبيب الأسطورة الأرجنتينية، دييغو مارادونا، تفاصيل حالته الصحية، اليوم الجمعة.

وجاء ذلك بعد انتشار الفيديو، الذي ظهر فيه أن مارادونا، لا يستطيع السير بطريقة طبيعية، أثناء تدريبات فريق دورادوس دي سينالوا، الذي يتولى تدريبه بدوري الدرجة الثانية المكسيكي.

وقال أوتشوا، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أنا أعرف دييغو جيدا، لأنني أجريت له عملية جراحية في ركبته اليسرى، عام 2004”.

وتابع: “مارادونا لديه انفصال عظمي حاد في ركبتيه، ولم يعد لديه غضروف، عظام الفخذ والساق والشظية أصبحت تحتك ببعضها البعض، وهذه مشكلة خطيرة، وتتسبب في الكثير من الآلام والالتهابات وصعوبة الحركة”.

وأضاف: “الحل هو وضع الأطراف الصناعية لركبتيه، على المدى القصير أو المتوسط.. يجب أن يتم استبدال المفاصل بعملية جراحية”.

وأكمل: “الحل المؤقت في الوقت الحالي، هو سد العصب الذي ينقل أحاسيس الألم إلى الدماغ، لكن ذلك ليس حلا نهائيا، لأنه يقضي على الألم لفترة من الوقت فقط”.

واختتم أوتشوا، بقوله: “نحن نتحدث دائما، وهو يعلم ما يجب عليه فعله، بتفادي الركض والقفز، لا يمكن أن نقول إن مارادونا لن يتمكن من المشي، هو لن يصل لتلك المرحلة، لأن التكنولوجيا تسمح بحل المشكلة.. لكن الحل الأكثر ذكاءً وحكمة، هو دخول غرفة العمليات”.