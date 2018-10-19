غلام جاهز والكل في انتظار ظهوره الأول :

كشفت صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية الشهيرة في عددها ليوم أمس، أن الحصص التدريبية الأخيرة التي خاضها فريق نابولي عرفت تواجد كل اللاعبين بمن فيهم لاعب الخضر فوزي غلام، وبحسب “إل ماتينو” فإن غلام شارك بصفة عادية وبات جاهزا بنسبة مائة بالمائة للعودة للظهور، وانتظر أنشيلوتي عودة لاعبيه الدوليين للوقوف على جاهزية كل المجموعة وعلى رأسهم لاعب الخضر.

شارك في لقاء تطبيقي ولم يعان من أي مضاعفات

الصحافة الإيطالية قالت أن أنشيلوتي أقام لقاء تطبيقيا في الحصة التدريبية الأخيرة، المفاجأة كانت بمشاركة غلام فيه وفي كامل أطواره، فوزي قدم مستوى مميزا ولم يظهر أي تراجع كما أنه لم يعان من أي مضاعفات، وهو تأكيد على أنه تماثل بشكل نهائي للشفاء، ويعتبر اللقاء التطبقي الذي جرى أمس أول لقاء يلعبه الجزائري منذ إصابته الأولى في الفاتح من نوفمبر من العالم الماضي، فرغم عودته للتدريبات مرتين في وقت سابق ( جانفي وأفريل ) إلا أنه لم يخض سوى تدريبات عادية.

أنشيلوتي يعرف أنه شفي لكنه لن يغامر به

بعد كل ما سبق، تكهنت صحيفة “إل ماتينو” أن المدرب أنشيلوتي لن يغامر بغلام، الصحيفة السابقة قالت أن أنشيلوتي وقف بنفسه على عملية شفاء غلام وبات متأكدا من قدرته على المشاركة ومن اللقاء المقبل أيضا، لكن ورغم كل ذلك، فإنه لن يغامر به وسيتركه يعمل، وكنا قد أشرنا في وقت سابق إلى تأخر عودة فوزي حتى أن الكثيرين رجحوا أن غيابه قد يمتد لأكثر من شهر ومنهم من ذهب بعيدا حين قال أن غلام لن يشارك حتى بداية العام الجديد 2019 .

مرتبط