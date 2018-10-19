غوارديولا يثق في نجاح هنري مع موناكو :

قال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إنه سعيد من أجل الفرنسي تييري هنري، بعد توليه تدريب موناكو.

وتابع في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة السيتي مع بيرنلي، غدا السبت: “أتمنى له كل التوفيق، كان لاعبا في برشلونة معي”.

وواصل: “أريد الأفضل له وهي تجربة كبيرة بالنسبة له بعد أن بدأ في موناكو كلاعب، سيقوم بعمل جيد، موناكو ليس في وضع جيد لكنني أعتقد أن هنري سيعمل جيدًا مع الفريق، إنه مدرب شاب وأمامه الكثير”.

وأكد هنري مؤخرا، أنه سيتبع نهج غوارديولا، في التدريب، خلال مشواره مع موناكو، مشيرا إلى أنه تعلم من المدرب الإسباني مفاهيم جديدة في كرة القدم.

وحول عودة جو هارت، للعب في ملعب الاتحاد، علق: “أعتقد أنه مهم جدًا بالنسبة لهذا النادي، سنرى غدًا مدى تقدير الجماهير له”.

وعن اللاعب السابق في الفريق غادون سانشو، والذي انتقل لبوروسيا دورتموند، ويتألق هناك، قال: “الفرق الإنجليزية تبحث عن اللاعبين الإسبان، والفرق الإسبانية تبحث عن لاعبين إيطاليين، لا يمكن التحكم بهذا الأمر”.

وأضاف: “نحن نعرف ما فعلناه مع غادون، لقد فعلنا كل شيء معه ولا يمكن التحكم بما يحدث، قرر الانتقال لألمانيا وأتمنى له التوفيق، نأمل أن يحقق ما يبحث عنه، إنه لاعب جيد لإنجلترا وأنا سعيد من أجله”.

وعندما سئل عن إمكانية استعادته يومًا ما أجاب: “في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بأي شيء، لكنه قرر الرحيل وهذا يعني أنه لا يريد أن يكون هنا”.

وعن بيرنلي، قال: “أعتقد أنه فريق جيد، ولعب في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وهو أمر إيجابي بالنسبة له”.