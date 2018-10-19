هيغواين: يوفنتوس طردني بسبب كريستيانو رونالدو

اعترف المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين بأنه “أُجبر” على الرحيل عن جوفنتوس بسبب التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال اللاعب الذي انتقل إلى اي سي ميلان الصيف الماضي إن إدارة السيدة العجوز أخبرته أنه لا يستطيع البقاء مع الفريق.

يوضح صاحب الـ30 عاما لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” أنه لم يكن ينوي الرحيل لو لم يطلب منه ذلك “كنت أرغب في الاستمرار، لكنهم وقعوا مع رونالدو وأنا أبحث عن الاستمرارية، اخترت ميلان لأنني أحببت اقتناع كل من باولو مالديني، وجينارو غاتوزو ، وليوناردو بي، لقد آمنوا بي، وقد بذل آليوت الكثير من أجل التعاقد معي”.

وانتقل هيغواين من جوفنتوس إلى نابولي ضمن صفقة ثلاثية شملت انتقال المدافع الشاب كالدارا إلى الروسونيري وعودة ليوناردو بونوتشي إلى السيدة العجوز.

منذ بداية الموسم نجح “البيبيتا” في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف خلال 7 مشاركات له في الكالتشو والدوري الأوروبي.

في المقابل دفع جوفنتوس إلى ريال مدريد 100 مليون يورو قيمة صفقة كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى أكثر من 30 مليون يورو راتبا سنويا.

وسجل رونالدو 4 أهداف وصنع 4 أخرى علما بأنه تلقى بطاقة حمراء بعد دقائق معدودة من مباراته الأولى بقميص البيانكونيري في دوري أبطال أوروبا وأوقف مباراة لكنه سيشارك في الجولة الثالثة من البطولة الأوروبية حين يواجه مانشستر يونايتد.

ويستعد ميلان لمواجهة جاره وغريمه التقليدي إنتر يوم الأحد المقبل في قمة الأسبوع التاسع من الكالتشيو.

يحتل ميلان المركز العاشر في ترتيب الدوري الإيطالي بـ12 نقطة مبتعدا عن جوفنتوس المتصدر بـ12 نقطة كاملة، لكن مع مباراة أقل للروسونيري.