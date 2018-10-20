أنشيلوتي يعفي غلام من مواجهة أودينيزي ووناس يغيب لأسباب مجهولة :

أعلن مدرب نادي نابولي كارلو أنشيلوتي عن قائمة المعنيين بلقاء اليوم ضد نادي أودينيزي، وأعلن معها غياب الثنائي الجزائري آدم وناس وفوزي غلام، وفي الوقت الذي كانت فيه مشاركة غلام غير أكيدة فإن غياب وناس هو المحير، حيث أوضحت كثير من التقارير أن غيابه عن لقاء اليوم سببه الإرهاق، حيث فضل أنشيلوتي إبقاءه للقاء المقبل، أما غلام فغيابه كان متوقعا رغم كل ما قيل عن إمكانية رؤيته على الأقل في المجموعة .

أنشيلوتي تكلم عن غياب اللاعب لكنه لم يكشف السبب الحقيقي لذلك

نشط مدرب نادي نابولي صباح أمس ندوة صحفية للحديث عن اللقاء برر فيها غياب اللاعب الجزائري، أنشيلوتي سئل عن سبب ذلك وقال:” إلى جانب وناس سيغيب أيضا لوبيرتو وانسيني، هذان اللاعبان لن يكونا حاضرين في اللقاء المقبل ( لقاء أودينيزي ) لكنهما قد يكونان حاضرين في الذي يليه وهكذا ” وأعطى أنشيلوتي انطباعا أن غياب وناس سببه الإرهاق وفقط، وفي أسوأ الاحتمالات خيارات فنية من أجل المداورة، حيث أن لاعب الخضر لا يعاني من أي إصابة وسيكون حاضرا في لقاء دوري الأبطال بعد ثلاثة أيام.

أنشيلوتي: “غلام جاهز لكنه يحتاج لوقت أكثر”

من جانب آخر تحدث مدرب نابولي عن لاعبه الجزائري الثاني فوزي غلام، أنشيلوتي سئل إن كان غلام جاهزا فعلا وإن كان كذلك لما لم يستدع لحد الآن وفي هذا الشأن قال:” غلام صار جاهزا يكفي أن أقول أنه يتدرب مع المجموعة لمدة عشرة أيام لحد الآن، أعتقد أنه بحاجة لوقت أكثر من أجل العودة ” ولم يعط أنشيلوتي تاريخا محددا لكن وبكل تأكيد فإن عودته ستتأخر لبداية الشهر المقبل نوفمبر، وقد يدخل مجموعة النادي لأول مرة في لقاء إمبولي، حيث يفضل الطاقم الطبي للنادي تجهيز اللاعب بنسبة مائة في المائة.

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