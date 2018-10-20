الصحافة الإنجليزية تسخر من مستوى غزال مع المنتخب

كما هو معتاد سلطت الصحافة الإنجليزية الضوء على مستوى لاعبي الدوري في فترة التوقف الدولي مع منتخبات بلدانهم، من بين الأسماء التي تم تسليط الضوء عليها لاعب الخضر ونادي ليستر سيتي رشيد غزال، موقع “هير إيز ذي سيتي” قال أن مستوى غزال كان هزيلا إلى درجة أنه سخر من هذا المستوى بعد أن استعان بتغريدات كثيرة لأنصار الخضر الجزائريين، الموقع السابق قال أن غزال لم يستغل الفرص التي تمنح له في المنتخب، كما كشف أنه الناخب الوطني ربما لن يتيح له الفرص مجددا بعد أن تأزم وضع المنتخب، وقدم رشيد غزال أسوأ مستوياته منذ التحاقه بالخضر قبل ثلاث سنوات، حتى أن بلماضي اضطر لسحبه مع بداية الشوط الثاني.

مدربه في ليستر لن يعيده للمركز الأساسي

مستوى غزال السيئ جدا مع الخضر قد ينعكس سلبا على وضعه في فريقه ليستر سيتي، بطل إنجلترا قبل موسمين سيكون مقبل غدا الاثنين على لقاء مهم ضد آرسنال في ملعب الإمارات، وكلود بويال مدرب الفريق لن يعتمد سوى على اللاعبين المتألقين، بويال نشط ندوة صحفية تكلم فيها عن مستوى لاعبيه المميز في فترة التوقف الدولي، وكما كان منتظرا لم يشر لغزال لا من قريب ولا من بعيد مشيدا فقط بلاعبين آخرين، وخسر غزال مركزه الأساسي في آخر لقاءين ومن دون شك فإن اللقاء المقبل لن يكون موعدا لعودته لهذا المركز.

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