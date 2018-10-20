بلماضي يفكر في محور دفاع بتاهرت ومايدي :

بعد الخطأ الدفاعي الذي كلف المنتخب الوطني الهدف الوحيد الذي جاءت على إثره هزيمة الخضر في ملعب الصداقة بالبنين، وهو الخطأ الذي كلف الخضر هزيمة غير مستحقة نظرا للأداء الجيد المقدم من قبل زملاء فيغولي في المرحلة الثانية من المباراة، كما أن الناخب الوطني بدا ساخطا على أشباله بسبب تلقيهم هدفا بتلك الطريقة الساذجة.

بن سبعيني وفارس كررا نفس خطأ هدف غامبيا

تكرر نفس سيناريو الخطأ الذي جاء على إثره هدف التعادل للمنتخب الغامبي بملعب هذا الأخير في الجولة الثانية من عمر تصفيات كأس أمم إفريقيا، من نفس الجهة بغفلة من نفس المدافعين، ما زاد من غضب بلماضي، الذي بات يفكر جديا في تغيير تركيبته الدفاعية خاصة بعد العودة الوشيكة للمدافع الأيسر لنادي نابولي الإيطالي فوزي غلام، الذي شفي من الإصابة وسيكون حاضرا من دون أدنى شك خلال التربص القادم للمنتخب الوطني.

بلماضي يفكر في تركيبة جديدة ضد الطوغو

بات المدرب الوطني جمال بلماضي مضطرا للتفكير في تركيبة دفاعية جديدة خلال المواجهة القادمة التي تنتظر فريقه بملعب الطوغو، وذلك في إطار الجولة الخامسة من عمر تصفيات كأس أمم إفريقيا المزمع إجراؤها بالكامرون، حيث ستكون هناك العديد من التغييرات أو بالأحرى التعديلات التي يراها مدرب نادي الدحيل القطري السابق الأنجع من أجل العودة بنتيجة إيجابية من هذه الخرجة المحفوفة بالمخاطر.

تألق عطال جعل المدرب يفكر في منحه فرص أخرى

من دون أدنى شك، فإن الرجل الأول على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لن يقع في نفس الخطأ مجددا من خلال إبعاد المدافع الأيمن للخضر يوسف عطال من التشكيلة الأساسية لفريقه، وهو الذي قدم مباراة كبيرة فوق أرضية تشاكر خلال المواجهة ما قبل الأخيرة أمام نفس الفريق من المنتخب البنيني، حيث بدا مدرب الخضر متحسرا على إبعاده لعطال من الرسم التكتيكي الذي خططه لتلك المباراة، و أبعد لاعب نيس من أجل أن يعيد ماندي للتشكيلة الأساسية.

ماندي وتاهرت قد يشكلان محور دفاع الخضر ضد الطوغو

كل المؤشرات توحي بأن محور دفاع الخضر خلال الخرجة القادمة التي ستقود رفقاء المهاجم رياض محرز إلى ملعب الطوغو لمواجهة المنتخب المحلي سيتشكل من الثنائي عيسى ماندي وتاهرت، وهما المدافعان اللذان قد يتمكنان من الحفاظ على عذرية شباك مبولحي وتقديم الإضافة اللازمة للخط الخلفي للمنتخب الوطني الجزائري، خاصة إذا ما استعان بلماضي بغلام وعطال على الظهيرين الأيسر والأيمن على التوالي.

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