توخيل: دي ماريا “هدية” ولست قلقا بشأن كافاني

أبدى توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عدم قلقه إزاء غياب إدينسون كافاني، مهاجم الفريق، عن التسجيل في مباراتين على التوالي بالدوري الفرنسي.

وقال توخيل عقب الفوز على أميان 5-0 اليوم السبت، في تصريحات نقلتها صحيفة “ليكيب”: “من الطبيعي أن يحزن أي رأس حربة لا يسجل الأهداف، ربما كان القرار الأفضل استبدال كافاني بعد ساعة من اللعب، إلا أنني فضلت استمراره في الملعب أملا في هز شباك فريق أميان”.

وأضاف المدرب الألماني: “لا أجد مشكلة في ذلك، لأن كافاني قادر على إحراز هدف في مباراة نابولي (بدوري الأبطال)”.

وانتقل مدرب بي إس جي، للإشادة بلاعبه الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، واصفا إياه بالهدية، مضيفا: “أستمتع بمشاهدة دي ماريا منذ كان لاعبا في ريال مدريد، وكذلك مبارياته مع منتخب الأرجنتين، فهو لاعب رائع للغاية وسهل على أي مدرب التعامل معه”.

وأوضح: “لقد نقلت دي ماريا للجبهة اليمنى ودراكسلر للجناح الأيسر مع وضع مبابي كرأس حربة ثان بجوار كافاني في الشوط الثاني، لزيادة الكثافة العددية أمام مرمى المنافس، وفتح المساحات في دفاع فريق أميان”.

وقال إنه راض عن أداء جوليان دراكسلر، مؤكدا أن لقاء أميان كان صعبا بالنسبة للاعب الألماني لابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق الباريسي منذ فترة إضافة إلى عدم مشاركته بانتظام مع المنتخب الألماني.

وواصل: “هجوميا كان دراكسلر رائعا، أما دفاعيا فقد افتقد للتركيز في الشوط الأول، وتحسن كثيرا في الثاني”.

وأشار توخيل إلى أنه استبدل ماركو فيراتي ودي ماريا لشعورهما بإجهاد عضلي، كما فضل عدم الدفع بتياغو سيلفا لشعوره بنفس الإجهاد في التدريبات، مؤكدا أن الثلاثي سيكون جاهزا للقاء نابولي.

وأكد المدير الفني لسان جيرمان في ختام تصريحاته: “فزنا بنتيجة كبيرة، إلا أن الأداء لم يكن الأفضل لنا، اللاعبون بذلوا جهدا كبيرا، ولا أتفق مع ما يثار عن أن بطولة الدوري الفرنسي ضعيفة المستوى أو مجرد تجهيز لنا لدوري أبطال أوروبا”.

وحقق العملاق الباريسي العلامة الكاملة في “الليغ 1” ليتصدر جدول المسابقة برصيد 30 نقطة.