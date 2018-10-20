عسلة يتألق في السعودية وينتظر التفاتة بلماضي

نشر موقع أوبتا الشهير والخاص بالإحصائيات يوم أمس إحصائية بخصوص حراس الدوري السعودي الممتاز، المفاجأ في الأمر هو تواجد الحارس الجزائري مليك عسلة كأكثر الحراس تصديا للكرات، حيث بلغ عدد تصدياته 27 تصديا ويعتبر عسلة من أحسن حراس الدوري رغم ضعف فريقه، ففي كل لقاء يلعب الحزم إلا ونجد عسلة من بين أحسن اللاعبين، تألق حارس الشبيبة السابق سيكون في صالحه من دون شك من ناحية المنتخب، فكما يعلم الجميع فإن حارسين من كتيبة بلماضي ينشطون في السعودية والناخب الوطني متابع جيد للدوري هناك، وفي حال واصل عسلة تألقه فإنه سيلفت انتباهه من دون شك، وعبر عسلة في تصريحات سابقة عن رغبته الكبيرة في تقمص ألوان الخضر من جديد، آملا أن يساعده احترافي في الدوري السعودي على ذلك.

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