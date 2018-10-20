غوارديولا يعبر عن فرحته بخماسية اليوم

أعرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن سعادته بتحقيق انتصار عريض بخماسية نظيفة على بيرنلي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليغ.

وقال جغوارديولا، خلال تصريحاته لشبكة “بي بي سي”: “بعد أن سجلنا الهدف الثاني والثالث أصبحت الأمور أسهل بكثير، وبالتأكيد الخبر السار كان عودة دي بروين”.

وأضاف: “لا أعلم إذا كانت هناك ركلة جزاء في الهدف الثاني، ولكن الحكم لم يُقرر ذلك، وكان علينا الاستمرار، وفي النهاية برناردو سيلفا أنهى الهجمة بامتياز، وكانت الأهداف رائعة وجميلة وحصدنا 3 نقاط أخرى”.

ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 23 في صدارة ترتيب البريميرليغ، حيث يسعى الفريق للحفاظ على لقبه هذا الموسم.