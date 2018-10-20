لوبيتيغي يثق في البقاء بعد جلسة بيريز

عقد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، جلسة مع جولين لوبيتيغي، المدير الفني للفريق الملكي، عقب الخسارة 1-2، اليوم السبت، أمام ليفانتي، في إطار الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة ماركا “لوبيتيغي يثق في حفاظه على وظيفته كمدرب لريال مدريد، وتحدث مع بيريز عقب اللقاء، ويشعر بعد الاجتماع، بأنه سيستمر في منصبه داخل الفريق الملكي”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه لم يتم حتى الآن، اتخاذ أي قرار نهائي، ويعمل بيريز، على جمع الآراء، لحسم القرار النهائي.

وتجرع ريال مدريد، اليوم السبت، مرارة الخسارة للمباراة الثانية على التوالي في الليغا، وفشل في تحقيق الفوز، في آخر 4 مباريات بالمسابقة، وأفادت التقارير بأن لوبيتيغي قد يتعرض للإقالة، خلال الساعات المقبلة.