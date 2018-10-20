مكانة فارس في المنتخب مهددة بعودة غلام :

l دون أدنى شك، فإن مدافع نادي سبال الإيطالي فارس سيكون مهددا بترك مكانته الأساسية لزميله فوزي غلام الذي سيكون بنسبة كبيرة حاضرا في تربص المنتخب الوطني الجزائري القادم، تحسبا لمباراة الطوغو في إطار الجولة الخامسة من عمر تصفيات كان 2019، حيث لن يكون أمام الناخب الوطني جمال بلماضي خيارا آخر غير العودة بنتيجة إيجابية من هذه الخرجة الصعبة.

شفاء غلام وأخطاء فارس ستعجل باستعادة الأول لمكانته الأساسية

من دون أدنى شك، فإن شفاء غلام من الإصابة واستعادته لأجواء المنافسة أين ينتظر أن يكون حاضرا في المباراة القادمة لناديه نابولي الإيطالي، بالإضافة إلى الأخطاء العديدة التي ارتكبها زميله في المنتخب الوطني فارس على الجهة اليسرى من دفاع الخضر، سيعجل باستعادة غلام لمكانته الأساسية في المنتخب الوطني، وذلك ابتداء من المباراة القادمة التي تنتظر أشبال المدرب جمال بلماضي بالطوغو أمام المنتخب المحلي.

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