مهدي عبيد: “لم أستعد مستواي بعد وحلمي اللعب في ريال مدريد”

نزل الدولي الجزائري مهدي عبيد ضيفا على أنصار ناديه ديجون حين أجاب عن أسئلتهم التي أرسلوها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عبيد أجاب بداية عن أهدافه الشخصية لهذا الموسم حين قال:” ليس لدي أهداف شخصية معينة، ربما أطمح لتسجيل الأهداف تقديم بعض الكرات الحاسمة، المهم أن أقدم مستوى مميزا أساعد فريقي على تحقيق الانتصارات والبقاء، هذا هو الهدف الرئيسي أما الباقي فكل شيء يأتي بعد ذلك “.

“هدفنا البقاء في الليغ 1 الموسم المقبل”

مهدي أجاب بعد ذلك عن الأهداف المسطرة من إدارة ناديه وكما كان منتظرا كشف أن البقاء هو الهدف الأول وفي هذا الشأن قال:” الموسم سيكون صعبا جدا لكننا أكيد سنطمح لتحقيق بعض الأهداف، الهدف الأول المعلن هو تحقيق البقاء في القسم الممتاز الليغ 1 ولما لا بعد أن نطمح لتحقيق مركز جيد، أعتقد أن المركز 11 أو المركز 12 سيكون جيدا جدا “.

“لم أستعد كامل مستواي وسأعمل على التحسن أكثر مستقبلا”

كما هو معلوم فإن عبيد لا يقدم أفضل المستويات في بداية الموسم، وذلك راجع لعودته حديثا من إصابة طويلة استمرت لأربعة أشهر، لاعب ديجون أضاف في هذا الشأن: “شخصيا لا أعتقد أنني استعدت كامل مستواي بعد الإصابة التي تعرضت لها في وقت سابق، لكن الآن وفي كل حصة تدريبية أقدم كل ما لدي وأحاول التحسن وأرفع من قدراتي من أجل تقديم أفضل مستوى لي”.

“أجمل هدف سجلته كان من باناتينايكوس وأعشق ريال مدريد”

في النهاية تحدث مهدي عن بعض الأمور الجانبية حيث سؤل عن النادي الذي يشجعه وقال:” أشجع ريال مدريد كما أنني من عشاق نادي ليفربول في إنجلترا وإذا سألتني ما هو حلمي، حلمي هو اللعب لأحد هذين الناديين” أما عن أجمل هدف سجله في مشواره فقال:” لقد كان ضد أولمبياكوس في داربي اليونان الكبير، لقد فزنا وقتها بثلاثية وسجلت مخالفة مباشرة”.

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