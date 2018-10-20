مورينيو يكشف تفاصيل أزمته مع مساعد مدرب تشيلسي

تحدث جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تفاصيل أزمته مع مساعد ساري المدير الفني لتشيلسي، خلال مباراة الفريقين اليوم بالجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

وأكد مورينيو في تصريحات صحفية، أن مساعد ساري اعتذر له عما حدث، موضحًا أنه لم يلق الاحترام المناسب له من قبل جماهير فريقه السابق تشيلسي.

قال مورينيو: “لستُ منزعجًا من أي شيء، ساري قال إنه سيحل المشكلة داخليًا مع مساعده ثم أتى إليّ

واعتذر فقلت له إنني أتقبل الأعتذار إن كان يعني ذلك حقًا”.

وواصل: “مساعده أتى إليّ في مكتب ساري واعتذر فتقبلت اعتذاره وأخبرته أن ينسى الأمر وأنني ارتكبت أخطاءً أيضًا عندما كنت في عمره، كانت مباراة رائعة انتهت بنتيجة رائعة بالنسبة لـ تشيلسي وسيئة جدًا لنا”.

وأضاف البرتغالي: “لم تكن ردة فعلي بل إنها ردة فعل

مساعد ساري، حيث لم يتصرف بشكل مهذب ولكن ساري سيهتم للأمر وقد إعتذرا لي وقبلت الإعتذار، انتهت المشكلة”.

وتابع مورينيو : “مانشستر يونايتد لعب بشكل جيد جدًا، على المستوى الفردي قدّم مهاجمونا أداءً مميزًا خلال الشوط الثاني، أنا سعيد جدًا جدًا جدًا بالأفراد وبالفريق”.

وعن ما قام به جماهير تشيلسي اليوم، قال مورينيو: “لم أتلقى الأحترام الذي أستحقه من قبل الجماهير,ما فعلته اليوم سأفعله يومًا ما في مدريد أو بورتو أو ميلان أما رد فعل الجماهير فهذا أمرٌ يرجع لهم”.