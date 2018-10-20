نيمار: لست “سوبر مان”

كشف البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، حقيقة رغبته في الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الفرنسية، في الفترة المقبلة.

ونشر نيمار فيديو عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، يستعرض فيه بعض أغلفة الصحف، التي تحمل عناوين بشأن رغبته في الرحيل سواء لناديه السابق برشلونة أو ريال مدريد، وعلق “كل ما نشر أخبار مزيفة”.

ونفى البرازيلي ما تردد حول وجوده في برشلونة لمقابلة صديقته السابقة، حيث أوضح: “كنت أتمنى أن أكون سوبرمان.. لكنني لا أستطيع التواجد في مكانين في نفس الوقت”.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن نيمار لا يرغب في الاستمرار مع البي إس جي، ويأمل في العودة إلى إسبانيا عبر بوابة برشلونة أو ريال مدريد.