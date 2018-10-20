وناس وفيغولي تركا انطباعا جيدا لدى بلماضي :

l ترك الثنائي سفيان فيغولي وآدم وناس انطباعا جيدا لدا الناخب الوطني جمال بلماضي الذي كان قد أشاد بالوجه الذي قدمه هذا الثنائي المذكور في لقاء البينين الماضي، فبالرغم من الخسارة القاسية التي مني بها المنتخب الوطني على يد أصحاب الأرض والجمهور من المنتخب البينيني في المباراة التي احتضنها ملعب الصداقة بالعاصمة كوتونو والتي انتهت على نتيجة هدف دون رد، إلا أن ذلك لم يخفي الوجه الطيب الذي ظطهر به “سوسو” وأيضا زميله في الهجوم وناس.

فيغولي لم يخيب بلماضي وتواجده منح الإضافة

بالرغم من ابتعاده عن أجواء المنافسة رفقة ناديه التركي قلعة ساراي بسبب المشاكل الحاصلة بينه وبين المدرب فاتيح تاريم، إلا أن مهاجم الخضر لم يظهر عليه نقص المنافسة، بل بالعكس ظهر أكثر جاهزية من العديد من باقي زملائه الذين كانوا متواجدين فوق أرضية الملعب أمام المنتخب البينيني، وهو ما أراح كثيرا الناخب الوطني جمال بلماضي.

وناس لم تمنح له الفرصة كاملة وكان الأخطر في المباراة

بالرغم من أن المهاجم آدم وناس لم يشارك سوى في بضعة دقائق قليلة جدا خلال مباراة الخضر الأخيرة أمام المنتخب البينيني، إلا أن دخول لاعب نادي نابولي الإيطالي منح إضافة كبيرة للقاطرة الأمامية للمنتخب الجزائري، ليس هذا فحسب بل انه كان وراء أخطر فرصة لأشبال بلماضي في تلك المباراة بعدما ارتطمت كرته بالعارضة الأفقية للحارس البينيني، وهو ما ربما جعل مدرب الخضر يتحسر على عدم إقحام وناس مبكرا، وسيجعله أيضا يفكر في منحه أكثر فترة زمنية ممكن من المشاركة مستقبلا.

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