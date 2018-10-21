المنتخب الوطني للريغبي يحر الكأس الفضية

أحرز نهار أمس، المنتخب الوطني الجزائري لرياضة الريغبي الكأس الفضية على حساب الفريق الزامبي على أرض هذا الأخير، وذلك في المباراة التي حقق فيها الخضر فوزا ساحقا والتي انتهت على نتيجة 31 إصابة نظيفة، وهي النتيجة التاريخية للمنتخب الوطني الجزائري ما جعلته ينال الكأس الفضية عن كل جدارة واستحقاق.



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