باريس سان جيرمان يقطع طريق برشلونة نحو الجوهرة الفرنسية

اقترب لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيوت من تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، على الرغم من العروض المغرية والكثيرة من أندية إسبانية وإنجليزية.



وبحسب صحفي قناة (Canal + Francia) أوليفييه تالارون، فإن رابيوت سيجدد عقده مع النادي الباريسي 3 مواسم إضافية على الأقل.

ظلت إدارة البي إس جي تحاول إقناع ابن الـ23 ربيعا التوقيع على عقد جديد منذ عدة أشهر، لكنه رفض أربعة عروض من ناديه قبل أن يوافق بسبب الثقة التي منحها له المدرب الجديد توخيل إضافة إلى الزيادة الكبيرة في راتبه.

وارتبط اسم لاعب الوسط الموهوب بنادي برشلونة طوال الأشهر القليلة الماضية، خاصة أن والدته وهي وكيلة أعماله أصر على عدم تمديد التعاقد مع باريس خلال تلك الفترة.

حقق باريس انطلاقة تاريخية في الدوري الفرنسي بفوز في الجولات العشر الأولى، بينما فاز على النجم الأحمر الصربي وخسر من ليفربول في دوري الأبطال ويستعد لمواجهة نابولي بالجولة الثالثة من نفس المسابقة.

شارك رابيوت في 9 مباريات بالدوري الفرنسي هذا الموسم، وسجل هدفين، وفي دوري أبطال أوروبا خاض المباراتين اللتين لعبهما الفريق الباريسي حتى الآن.

يبلغ طول رابيوت 188 سم، ووزنه 77، ويلعب بالقدم اليسرى ويجيد تأدية جميع الأدوار في خط الوسط.