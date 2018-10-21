بن طالب أساسي وينهزم مع شالك :

عاد نادي شالك إلى نتائجه السلبية بعد تحقيق فوزين متتالين وسقط هذه المرة على أرضه وأمام جماهيره بهدفين دون رد عندما استضاف نادي فيردير بريمين لحساب الجولة الثامنة من البوندسليغا الألمانية وهي المواجهة التي عرفت مشاركة الدولي الجزائري نبيل بن طالب أساسيا وبقي على أرضية الميدان حتى صافرة النهاية بالنظر إلى المستوى الذي قدمه بغض النظر عن الخسارة، حيث اختير ثاني أحسن لاعب في شالك ومنحه موقع هوسكورد علامة 6.9 على أمل أن يواصل الظهور كأساسي في رابطة أبطال أوروبا عندما يتنقل إلى تركيا لمواجهة غلطة سراي ومواطنه سفيان فيغولي.

مرتبط