خلاف جديد بين مورينيو وإدارة مانشستر يونايتد

يلوح خلاف جديد في الأفق، بين البرتغالي جوزيه مورينيو وإدارة مانشستر يونايتد، بسبب صفقة يرغب مدرب الشياطين الحمر في عقدها، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة “مترو” الإنجليزية في تقرير لها اليوم، إلى أن فيورنتينا يطلب الحصول على 40 مليون إسترليني من أجل الموافقة على رحيل المدافع نيكولا ميلنكوفيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو المبلغ الذي تعترض إدارة مانشستر يونايتد على دفعه.

وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد رصد 30 مليون إسترليني فقط للتوقيع مع المدافع الشاب، ولكن فيورنتينا لن يدخل أي مفاوضات بشأن ميلنكوفيتش، سوى بوجود المبلغ المطلوب من النادي الإيطالي.

ومن جهة أخرى فإن صحيفة “ذا تايمز” أوضحت أن إدارة يونايتد، غير واثقة من قدرة ميلنكوفيتش على قيادة دفاع الفريق السنوات المقبلة، لقلة خبرته، ومشاركته في 24 مباراة فقط مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي.