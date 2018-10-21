ركبة غلام ضعيفة ومهدد بمصير مغني

كشفت مصادر مقربة من لاعب الخضر ومدافع نادي نابولي الإيطالي فوزي غلام أن تخوفات كبيرة جدا تحوم حول مستقبل اللاعب المبتعد عن المنافسة لعام كامل، بعد أن تعرض لإصابتين مختلفتين على مستوى الركبة، فرغم أن اللاعب عاد من جديد إلى التدريبات الجماعية مع الفريق، غير أن المدرب كارلو أنشيلوتي يرفض المجازفة به وهو سبب عدم الاعتماد عليه في لقاء أودينيزي أمس، فغلام يعاني من ضعف كبير في الركبة ومع هذه الإصابة ازدادت المفاصل هشاشة ولا تستطيع التحمل.

رفعه لحجم العمل يتسبب في تجدد الإصابة

بحسب ذات المصادر فإن غلام يعاني من نفس الإصابة التي عانى منها الدولي الجزائري مراد مغني والتي أثرت كثيرا على مشوار اللاعب الاحترافي بعد أن كان ينتظره مستقبل كبير وهي الإصابة التي عجز كبار الأطباء في ايطاليا في علاجها وحتى إن نجحوا يكون نجاح مؤقت بتجددها في كل مرة، فغلام ركبته أصبحت لا تحتمل العمل المضاعف، وفي كل مرة يصل إلى نسبة معينة من العمل تعاوده الإصابة وهو ما جعل المقربين منه يتخوفون على مستقبله وقد يعاني نفس مصير مغني.

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