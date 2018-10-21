ريال مدريد يُضحي بـأسينسيو ويحدد ثمن بيعه :

أشارت مصادر صحفية إسبانية إلى نية نادي ريال مدريد بيع لاعبه ماركو أسينسيو بالصيف المقبل إذا حصل الفريق على المبلغ المطلوب لإطلاق سراحه.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، سيكون خارج أسوار النادي الملكي إذا ما تم الإيفاء بمبلغ 100 مليون يورو نظير الحصول على خدماته من قبل الأندية الإنجليزية المتصارعة على ضمه.

ويتنافس كلًا من تشيلسي وليفربول الإنجليزيين، إضافة إلى مساعٍ من بعيد من طرف بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان للتوقيع مع الدولي الإسباني، الذي أصبح أحد أفضل المواهب في كرة القدم الأوروبية بالأعوام المنصرمة.

ولم يحقق لاعب ريال مايوركا السابق الانطلاقة المرجوة هذا الموسم، وقدّم أداًء باهتًا استحق على إثره فقدان ثقة مدربه جولين لوبيتيغي. أسينسيو سجل هدفًا وحيدًا وصنع ثلاثة خلال المباريات التي شارك من خلالها في مختلف البطولات.

وتهدف إدارة النادي إلى بيعه وتحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة، من أجل تمويل شراء الصفقات المنتظر إبرامها والتي على رأسها إيدين هازارد من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

اللاعب كان قد انضم من صفوف ريال مايوركا إلى ريال مدريد صيف ، في صفقة بخسة للغاية لم تتجاوز 3 ملايين ونصف المليون يورو، وتضاعفت قيمته التسويقية بشكل مرتفع منذ ذلك الحين حتى وصلت الآن إلى 75 مليون يورو بحسب موقع ترانسفيرماركت.

عقد أسينسيو يمتد مع فريق العاصمة الإسباني حتى صيف 2023، بعدما قام بتمديد عقده في سبتمبر من العام الماضي.

من جهته، فإن ليفربول كان قد قدّم عرضًا رسميًا إلى مسؤولي ريال مدريد الصيف الفائت، من أجل التعاقد مع أسينسيو وبلغ نحو 50 مليون يورو، بيد أن العرض قوبل بالرفض الفوري كون اللاعب أحد أهم اللاعبين بالنسبة للنادي، وهو ما أصبح أمرًا متلاشيًا هذا الموسم.

وبرز اسم ماركو أسينسيو كأحد أفراد الجيل الذهبي لريال مدريد، وأحد قادة المستقبل بالنسبة للمنتخب الإسباني بالجيل الجديد الذي يتضمن معه أيسكو، سيبايوس، ألفارو أودريوزولا.. كوكي وساؤول من طرف أتليتكو مدريد.

المصادر الإنجليزية كانت قد أشارت إلى استعداد ريال مدريد لعقد صفقة تبادلية، يحصل من خلالها النادي الملكي على إيدين هازارد من تشيلسي مقابل ترك أسينسيو للنادي الإنجليزي، بيد أن الأمر لم يتعد كونه مجرد شائعات انتقالات ولا شيء ملموس حتى الآن.



عقد هازارد ينتهي صيف 2020 وهو الأمر الذي قد يعجل بحدوث الصفقة، حيث يخطط اللاعب البلجيكي للرحيل إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو مُعتبرًا إياه حلم الطفولة، ومن جهته يهدف تشيلسي إلى الإبقاء على اللاعب وإبرام عقد جديد، أو بيعه هذا الموسم لئلا يضطر إلى بيعه الموسم المقبل بالمجان.