سوداني يعود إلى المنافسة ويشارك في 4 دقائق :

بعد غياب طويل جدا عن الميادين بداعي الإصابة التي حرمته من التواجد مع المنتخب في ثلاثة لقاءات، عاد الدولي الجزائري هلال العربي سوداني ومهاجم نادي نوتينغهام فوريست الإنجليزي إلى المنافسة وشارك في الدقائق الأربع الأخيرة من لقاء فريقه والصيف نادي نوريتش سيتي لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدرجة الأولى الإنجليزية، وهو اللقاء الذي خسارة نوتيغهام بهدفين مقابل هدف واحد، وبالمقابل لمشاركة سوداني لبضع دقائق بقي مواطنه قديورة على دكة البدلاء حتى صافرة النهاية ولم يشارك في أية دقيقة.

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