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عطال أحسن من نايمار ومبابي في محاولة المراوغات :

21 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 42 زيارة

لا يزال الدولي الجزائري ومدافع نادي نيس الفرنسي يوسف عطال يصنع الحدث في الدوري الفرنسي، فبعد الثناء الكبير عليه من جريدة ليكيب لفرنسية، جاءت الأرقام التي تنشرها مواقع الإحصاء والتقييم في صالح لاعب بارادو السابق، حيث احتل عطال المركز الأول كأفضل لاعب يقوم بمحاولة المراوغة، حيث يقوم لاعب الخضر بمعدل سبع محاولات للمراوغة في كل لقاء رفقة زميله في نيس سان ماكسيم وبعدها لاعب باريس سان جيرمان مبابي بمعدل 5.6 مراوغة وبعده حاتم بن عرفة بـ5.5 محاولة في كل لقاء، للتذكير فإن عطال تفوق على كل لاعبي الخضر في لقاء البنين بتشاكر من حيث عدد المراوغات.
يواجه مارسيليا في داربي الجنوب
ستكون الأنظار اليوم مشدودة صوب الجنوب الفرنسي الذي سيحتضن لقاء كبيرا وداربي الجنوب، عندما يستضيف نادي نيس أولمبيك مرسيليا لحساب الجولة العاشرة من الليغ 1 الفرنسية في مواجهة ينتظر أن يكون فيها الدولي الجزائري أساسيا من جانب نيس بالنظر إلى مكانته في حسابات المدرب فييرا الذي سيراهن الجزائري الذي عاد غير متعب من فترة التوقف الدولية، بما أنه لم يشارك أمام البنين وهي فرصة جديدة لعطال من أجل التألق أمام الأندية الكبيرة في فرنسا والتي قد يجد نفسه لاعبا فيها الموسم القادم إن بقي بهذا المستوى حتى الصيف.

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