غوارديولا: “كنت أتوقع تألقه ومحرز لعب بشخصية قوية”

أشاد كثيرا المدرب بيب غوارديولا بالوجه الذي ظهر به رياض محرز في مباراة أمس أمام نادي بيرنلي، وذلك خلال الندوة الصحفية التي قال فيها بخصوص نجم الخضر يقول: “لقد كنت أتوقع تألق رياض في هذه المباراة، هو لم يخيب ظننا على الإطلاق، فقد لعب بشخصية قوية وأكد لنا مجددا بأنه صفقة ناجحة للسيتي هذا الموسم”.

“كان جريئا في لعبه ويمكنه التسجيل بالقدم اليمنى واليسرى”

واصل مدرب السيتيزنس في تصريحاته التي خص فيها الحديث عن مهاجم المنتخب الوطني الجزائري يقول: ” محرز كان جريئا في لعبه اليوم، نحن ندرك مدا فعاليته في الفريق وكيف بإمكانه اللعب والتسجيل بالقدم اليمنى واليسرى معا، لقد سجل هدفا رائعا، وقدم كرات جميلة لزملائه، لعب بشجاعة كبيرة وتوجه في العديد من المرات نحو المرمى وهذا أمر جيد بالنسبة له”.

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