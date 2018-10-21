فارس يكتفي بـ20دقيقة ويعود بفوز كبير من روما :

بصم نادي سبال على مفاجأة الجولة التاسعة من الكالتشيو الإيطالي عندما عاد بالفوز من الأولمبيكو على حساب نادي روما بعد أن أنهى اللقاء متفوقا بهدفين دون رد وهو اللقاء الذي بقي فيه الدولي الجزائري محمد فارس على كرسي الاحتياط من جانب الضيوف حتى الدقيقة 70 حيث قرر المدرب إشراكه وهذه المرة في وسط الميدان الدفاعي وليس مدافعا أيسر، مثلما اعتاد عليه من أجل الحفاظ على نتيجة اللقاء التي كانت تشير إلى تفوق سبال بهدفين وهو ما نجح فيه لاعب الخضر رفقة فريقه، هذا وكان بقاء فارس في الاحتياط منتظرا بما أنه لعب لقاءين كاملين في ظرف خمسة أيام مع المنتخب الجزائري وعاد متعبا جدا إلى إيطاليا.

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