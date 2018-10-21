فيغولي يصاب مع غلطة سراي :

تعرض اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي غلطة سراي إلى إصابة أول أمس الجمعة مع ناديه في الدوري التركي، عند مواجهة نادي بورصا سبور بعد أن شارك أساسيا في التشكيلة التي اعتمد عليها المدرب فاتيح تيريم رغم عودته المتأخرة، عقب مشاركته مع الخضر في لقاء البنين ولعبه تسعين دقيقة، فيغولي تعرض لإصابة على مستوى الفخذ جعلته لا يقدر حتى على الركض ويغادر أرضية الميدان في الدقيقة 20 .

تخوفات من تعرضه لتمزق عضلي

رغم أن الكشوفات المعمقة هي التي ستبين طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب الخضر، غير أن كيفية توقفه عن الركض وإحساسه بالألم خلف الفخذ جعل الصحافة التركية تتحدث عن إمكانية تعرضه لتمزق عضلي، وهو ما قد يبعده لعدة أيام عن المنافسة، بالمقابل كشفت تقارير أخرى أن ما تعرض له فيغولي سببه التعب الكبير الذي نال منه، فاللاعب بذل مجهودات إضافية للعودة إلى التشكيلة الأساسية، كما أن مشاركته مع المنتخب الجزائري في البنين وعلى أرضية صعبة جعله يتعرض للإرهاق.

الإصابة لم تأت في وقتها

يبدو أن فيغولي غير محظوظ على الإطلاق فبعد أن خرج من دوامة المشاكل التي حدثت له مع مدربه فاتيح تيريم والذي همشه في بداية الموسم وعاد إلى المشاركة بصفة منتظمة في التشكيلة الأساسية، جاءت الإصابة في غير وقتها والتي قد تعيده إلى نقطة الصفر، خاصة إذا كانت مدة غيابه طويلة عن الميادين، إضافة إلى أن إدارة غلطة سراي لا تزال تصر على بيع عقد اللاعب في الشتاء للتخلص من راتبه السنوي، وهو ما يسعى لاعب الخضر إلى تفاديه، خاصة وأن بديله تألق في اللقاء وكان وراء هدف التعادل لفريقه.

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