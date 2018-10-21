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فينيسيوس يغيب عن الكلاسيكو ويقلد كريستيانو رونالدو

21 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 40 زيارة

تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد “كاستيا”، للطرد، خلال مباراة فريقه اليوم الأحد، أمام سيلتا فيجو، في الدقيقة 86، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين (1-1)، بعدما سجل هدف ريال مدريد من ضربة حرة رائعة.

وقالت صحيفة “ماركا” إن البرازيلي طُرد من المباراة بسبب بطاقة صفراء ثانية، حصل عليها في الدقائق الأخيرة من المباراة، بدعوى التمثيل، وأدخله زملاؤه لغرف الملابس، لتفادي أي خلافات مع لاعبي الخصم.

وأثناء خروجه من ملعب المباراة، نظر اللاعب إلى شعار النادي على قميصه، ومسح عليه.

وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان، ما فعله البرتغالي كريستيانو رونالدو في عام 2015 عندما طُرد أمام قرطبة، ومسح على شعار بطولة كأس العالم للأندية، التي كان الفريق متوجًا بها مسبقًا.

يذكر أن فينيسيوس جونيور، لن يكون قادرًا على التواجد مع الفريق الأول، في مباراة الكلاسيكو، الأحد، المقبل بكامب نو، بعد الطرد الذي تعرض له.

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