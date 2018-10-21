ماركينيوس يُحذر ريال مدريد وبرشلونة بسبب نيمار :

حذر قلب الدفاع البرازيلي “ماركينيوس” الأندية الطامحة في الفوز بخدمات رفيقه في صفوف باريس سان جيرمان اللاعب “نيمار” وذلك في ظل صعوبة تخلي ناديه عن خدمات لاعب بقيمة صاحب الـ222 مليون يورو.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع نيمار في صيف 2017 الماضي من خلال كسر تعاقده مع برشلونة، وتشير التقارير الصحافية لرغبة اللاعب في العودة من جديد لفريق ملعب كامب نو.

وقال ماركينيوس نجم روما السابق: ” أتمنى حظاً طيباً لريال مدريد وبرشلونة في محاولة إخراج نيمار من هنا، لا أعتقد أنه سيكون من السهل على أي منهما النجاح في ذلك”.

وتابع تصريحاته: ” الناس تعلم جيدا من هو ناصر الخليفي، وكيف يشعر تجاه أفضل لاعبي النادي، لذلك لا أستطيع أن أرى أي سبب مقنع لترك نيمار يغادر”.

ويبدو أن النادي الباريسي ليس لديه نية في التخلي عن خدمات لاعب بقيمة البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم التقارير التي أشارت لتواجد قيمة كسر عقد لدى نيمار يتيح له ترك ملعب بارك دي برينس مقابل 220 مليون يورو.

وكان نيمار قد نفى تقارير رغبته في العودة لصفوف برشلونة من جديد من خلال حسابه عبر انستغرام، ووضع اللاعب صور للتقارير الصحافية ليعلق بكتابة “أنباء ليست صحيحة” على صور أغلفة الصحف.

ويعد نيمار هو الحلم الأكبر لدى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي وهو ما دفع النادي الأبيض الإسباني لعدم التعاقد مع خليفة للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قرر الانتقال الى صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.

ويأمل ريال مدريد في توديع باريس سان جيرمان لمسابقة دوري الأبطال الأوروبي بشكل مُبكر في الموسم الحالي وهو ما يتيح لفرصة رحيل البرازيلي نيمار عن ملعب حديقة الأمراء لاسيما في ظل فشل اللاعب في الصراع على نيل جائزة الكرة الذهبية في عام 2018 الحالي.