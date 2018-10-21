ماندي وبودبوز في مواجهة بلد الوليد عشية اليوم

يستقبل عشية اليوم نادي ريال بيتيس الاسباني ضيوفه من بلد الوليد في إطار الجولة الـ9 من الليغا الإسبانية، وذلك في مباراة قوية بين الفريقين خاصة بالنسبة لأصحاب الأرض الذين سيسعون لتحقيق الفوز والاقتراب أكثر من مجموعة الصدارة، حيث من الممكن جدا أن يراهن سيتيان على مهاجم الخضر رياض بودبوز في مباراة اليوم بالإضافة إلى زميله المدافع الركيزة في النادي الإسباني عيسى ماندي.

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