مبولحي يقود الاتفاق للإطاحة بالأهلي في مفاجأة مدوية

حقق نادي الاتفاق السعودي مفاجأة مدوية في الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز، عندما فاز على الضيف نادي الأهلي صاحب المركز الثاني وبآية نتيجة، سداسية كاملة مقابل هدفين في لقاء عرف تألق الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي الذي شارك أساسيا كالعادة رغم التحاقه المتأخر بالفريق عقب مشاركته مع المنتخب الجزائري في لقاء البنين الأخير، وذلك بفضل تصدياته الموفقة والتي حرمت المنافس من عدة أهداف محققة.

تسلم جائزة أحسن حارس لشهر سبتمبر

بعد أن اختير كأحسن لاعب لشهر سبتمبر الماضي في الدوري السعودي بفضل تصدياته الرائعة مساهمته المباشرة في احتلال فريقه للمركز الخامس في الترتيب العام، تم أمس تكريم الرايس مبولحي بجائزة تمثلت في ذرع تكريمي وهو ليس التكريم الأول الذي يحظى به حارس الخضر منذ قدومه إلى الدوري السعودي، وخاصة الموسم الحالي الذي نصب فيه نجما للاتفاق وواحد من أحسن حراس البطولة ككل.

مرتبط