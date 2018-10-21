محرز: “سعيد بتسجيلي أول هدف في ملعب الاتحاد”

أكد نجم المباراة ومهاجم المنتخب الجزائري رياض محرز عقب نهاية مقابلة أمس انه جد سعيد بتسجيله لأول هدف له في ملعب الاتحاد الخاص بناديه الجديد مانشيستر سيتي، حيث صرح يقول: ” أنا جد سعيد بتسجيلي لأول هدف لي في ملعب الاتحاد وأمام جماهير النادي، سيكون ذلك بمثابة الانطلاقة الفعلية لي وأتمنى أن أحافظ على هذا الأداء في قادم التحديات التي تنتظرنا محليا وأوروبيا”.

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