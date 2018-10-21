الرئيسية / آخر الأخبار / محرز: “سعيد بتسجيلي أول هدف في ملعب الاتحاد”

محرز: “سعيد بتسجيلي أول هدف في ملعب الاتحاد”

21 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 79 زيارة

أكد نجم المباراة ومهاجم المنتخب الجزائري رياض محرز عقب نهاية مقابلة أمس انه جد سعيد بتسجيله لأول هدف له في ملعب الاتحاد الخاص بناديه الجديد مانشيستر سيتي، حيث صرح يقول: ” أنا جد سعيد بتسجيلي لأول هدف لي في ملعب الاتحاد وأمام جماهير النادي، سيكون ذلك بمثابة الانطلاقة الفعلية لي وأتمنى أن أحافظ على هذا الأداء في قادم التحديات التي تنتظرنا محليا وأوروبيا”.

شاهد أيضاً

خلاف جديد بين مورينيو وإدارة مانشستر يونايتد

يلوح خلاف جديد في الأفق، بين البرتغالي جوزيه مورينيو وإدارة مانشستر يونايتد، بسبب صفقة يرغب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved