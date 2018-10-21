محرز ينتفض، يسجل، يقدم أحسن أداء ويختار رجل اللقاء

حقق نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب له الجزائر رياض محرز فوزا ثقيلا على حساب الضيوف، على ميدان ملعب الاتحاد بيرنلي في إطار الجولة التاسعة من البريمرليغ، في اللقاء الذي انتهى على نتيجة 5 أهداف كاملة ونظيفة، والذي شارك خلاله نجم المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز طيلة التسعين الدقيقة من الوقت الرسمي للمباراة، التي استعاد فيها محرز بريقه وانتفض انتفاضة الفارس الذي كان بعيدا عن ساحة الوغى منذ التحاقه بألوان مانشيستر سيتي خلال فترة التحويلات الصيفية الماضية.

غوارديولا راهن عليه في التشكيلة الأساسية

بالرغم من أن نجم المنتخب الوطني الجزائري محرز كان خارج خيارات الناخب الوطني جمال بلماضي في لقاء الخضر الأخير بالبنين، بسبب المستوى المتواضع لرياض، إلا أن غوارديولا كانت له نظرة مغايرة، ومنح الفرصة كاملة للاعبه القادم من نادي ليستر سيتي في مباراة أمس، حيث أقحمه رفقة التشكيلة الأساسية ومنحه الفرصة كاملة طيلة أطوار المباراة.

ثاني 90 دقيقة لمحرز بألوان السيتي

بعدما كان رياض قد شارك طيلة أطوار مباراة أمس أمام نادي بيرنلي، يكون مهاجم الخضر قد نال ثاني فرصته الكاملة في البطولة الإنجليزية بألوان السيتي، حيث سبق للدولي الجزائري أن شارك من قبل طيلة أطوار المباراة في مباريات البريمرليغ، لكنه لم يتمكن من إثبات إمكاناته الهائلة في تلك المواجهة.

محرز لم يخيب هذه المرة وقدّم أحسن ظهور في الموسم



لم يخيب هذه المرة المهاجم الجزائري رياض محرز ثقة مدربه الذي راهن عليه أساسيا في لقاء أمس، حيث أدى رياض أجمل مقابلة له منذ التحاقه بالسيتيزنس، باعتراف المحللين وحتى المدرب الإسباني للنادي الإنجليزي، الذي أكد خلال تصريحاته التي أعقبت اللقاء أن محرز قدم مباراة كبيرة وظهر بشخصية قوية جدا أمام نادي بيرنلي، وهو فعلا ما جسده مهاجم الخضر في اللقاء الذي ترك فيه بصمته بهدف رائع ومنح كرات كثيرة لزملائه اللاعبين.

مهاجم الخضر سجل رابع هدف في المباراة بطريقة رائعة

تمكن مهاجم المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز من تسجيل الهدف الرابع لناديه الإنجليزي في مرمى بيرنلي في الدقيقة الـ84 من عمر المواجهة، وذلك بطريقة أقل ما يقال عنها أنها رائعة، وذلك عن طريق قذفة من بعد حوالي 20 مترا، حيث قذف محرز كرة دائرية وضعها في الزاوية البعيدة لحارس الفريق المنافس الذي لم يتمكن من صدّها رغم استعماله لكامل براعته.

..والرابع لرصيده الشخصي في البريمرليغ هذا الموسم

بالإضافة إلى أن محرز تمكن من تسجيل الهدف الرابع لناديه في لقاء أمس، فإن مهاجم المنتخب الجزائري قد رفع بذلك رصيده إلى أربعة أهداف كاملة بألوان ناديه الجديد مانشيستر سيتي، ثلاثة أهداف في البريمرليغ بالإضافة إلى هدف وحيد في كأس الرابطة، ليلتحق بذلك بزميليه سيلفا وستيرلينغ اللذين يملكان نفس الرصيد من الأهداف، بفارق خمسة أهداف كاملة عن هداف الفريق أغويرو. غوارديولا قام بلقطة غريبة بعد هدف محرز..!

قام مدرب نادي مانشيستر سيتي بيب غوارديولا بلقطة غريبة مباشرة عند تسجيل رياض محرز للهدف الرابع للسيتي، حيث قام التقني الإسباني من مكانه بدكة البدلاء واتجه إلى غرف حفظ الملابس مندهشا من تلك الطريقة التي سجل بها رياض هدف السيتي الرابع في المباراة، قبل أن يعود مجددا غوارديولا ليجلس في مكانه ويواصل مشاهدة المقابلة.

محرز لعب متحررا أكثر وقدم كرات أهداف عديدة لزملائه في الهجوم



ظهور محرز في لقاء أمس أمام نادي بيرنلي، كان أكثر من جيد، على اعتبار أنه بدا جد متحرر وترجل هذه المرة في التوجه نحو دفاع المنافس في كل مناسبة تكون فيها الكرة عند مهاجم الخضر، على أقصى الجهة اليسرى من حارس نادي بيرنلي، حيث نجح في معظم المراوغات التي قام بها، كما قدم كرات جيدة وسانحة للتهديف لزملائه خاصة لقلب الهجوم الأرجنتيني أغويرو الذي لم يستغل تلك الكرات الميليمترية من رياض لهذا اللاعب.

اختير رجل اللقاء وإشادة كبيرة من أنصار السيتي

ما يؤكد بأن محرز قد انتفض فعلا في لقاء أمس أمام نادي بيرنلي في إطار الجولة التاسعة من عمر البطولة الإنجليزية، هو حصوله على أعلى علامة من بين جميع اللاعبين الذين كانوا فوق أرضية الملعب، ما جعله يختار رجل اللقاء من دون منازع، حيث حصل مهاجم الخضر على تنقيط 9.5 وهو العلامة الأكبر التي حصل عليها اللاعب في لقاء أمس.

أنصار وموقع السيتي هللوا كثيرا لانتفاضة رياض

لم يفوّت أنصار السيتي وكذا موقع النادي الرسمي الإشادة والتهليل بالأداء الكبير الذي قدمه محرز في لقاء فريقهم الأخير، حيث صفق وهتف أنصار السيتيزنس كثيرا لمحرز عند نهاية المواجهة، كما وضعه موقع النادي في واجهة الصفحة مشيدا بالدولي الجزائري، الذي استعاد بريقه ومستواه الحقيقي الذي عرف به بألوان ناديه الإنجليزي السابق ليستر سيتي.

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